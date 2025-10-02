«В 2025 году мы ожидаем рост рынка аудиторских услуг»

После перестройки, связанной с уходом зарубежных игроков, российский рынок аудита и консалтинга демонстрирует сдержанный рост: по оценке RAEX, суммарный доход его игроков вырос на 4,2%. О тенденциях и перспективах развития сектора в региональном контексте «Ъ-Приволжье» рассказал директор Приволжского центра Kept Андрей Гричук.

— Точкой отсчета современного этапа развития российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг считается 2022 год, когда на фоне геополитической ситуации знаменитая «большая четверка» мировых аудиторских фирм прекратила свою деятельность в России, уступив место российским брендам. Российские подразделения известных зарубежных компаний стали самостоятельными организациями. Так появилась и наша компания Kept.

По нашим оценкам, по итогам 2024 года рынок аудиторских услуг вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом, на региональном уровне тенденция такая же. В 2025 году мы ожидаем рост рынка в номинальном выражении.

Клиенты аудиторов сегодня — это компании, заинтересованные в независимом профессиональном мнении или готовящиеся вывести бизнес на новый уровень, привлечь стратегические инвестиции. В условиях экономической нестабильности независимый профессиональный внешний взгляд имеет особое значение: перед компаниями по-прежнему стоят вопросы оптимизации процессов, профилактики рисков, взаиморасчетов с контрагентами.

Кроме макроэкономических факторов на динамику рынка аудиторских услуг в конкретных регионах влияют особенности их экономик. В Нижегородской области ключевые секторы-драйверы — химическая промышленность, металлообработка, автомобилестроение. Именно в этих сегментах в последние годы наблюдается наибольшая инвестиционная активность.

Этому способствует региональная политика. Инвесторов привлекают на подготовленные промышленно-строительные площадки с развитой инфраструктурой: подведенными коммуникациями, электроэнергией, водой, газом. На примере своих клиентов в Дзержинске мы видим, что такие условия интересны крупным промышленным компаниям.

Это напрямую влияет на развитие и нашего сектора. Регион развивается, совершенствует господдержку инвесторов. Соответственно, и мы отмечаем увеличение спроса на профессиональные услуги в области аудита и налогового консультирования — бизнес заинтересован повышать эффективность своей деятельности по всем направлениям.

Еще одна важная тенденция — внедрение искусственного интеллекта в работу аудиторских компаний и автоматизация их рабочих операций: обработка массивов данных клиентов, решения для планирования и документирования. Цифровизация собственного бизнеса становится важным конкурентным преимуществом и увеличивает ценность рекомендаций для клиентов по оптимизации их процессов.

Записала Татьяна Салахетдинова