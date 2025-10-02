Волго-Вятский банк Сбербанка: каждый четвертый вклад открыли люди старшего поколения

По итогам восьми месяцев 2025 года портфель вкладов и накопительных счетов, открытых людьми старшего поколения, с начала года вырос на 7,5%. Это свидетельствует о сохранении тенденции к сберегательному поведению среди клиентов этой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На 1 сентября портфель сберегательных продуктов клиентов старшего поколения превысил 431 млрд руб. Наиболее активно формировали сбережения жители Кировской области, где рост портфеля составил более 10%.

В течение 2025 года клиенты старшего поколения внесли на счета более 340 млрд руб. Каждый четвертый вклад, открытый в Волго-Вятском банке Сбербанке с начала года, был открыт клиентами именно этой возрастной категории. Пик интереса к накоплениям пришелся на июль.

«Люди старшего поколения — категория клиентов, которая требует нашего особого внимания. Мы понимаем, что пенсионеры в условиях цифровизации могут сталкиваться с определенными трудностями, и наша задача — предоставить им простые и доступные решения»,— рассказала заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.