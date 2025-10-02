Связать шарф в горах

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о проекте дизайн-отеля The Comodo и Nit Nit, совместившем релаксацию, живописные виды и творчество.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Австрийские Альпы ассоциируются у нас с живописными видами, отличными горнолыжными курортами и достойным всех приложенных усилий апрески. И вот одна из местных гостиниц решила выделиться. Дизайн-отель The Comodo совместно с берлинским проектом Nit Nit устроили особый уикенд в горах для тех, кто любит вязать. Nit Nit как раз специализируется на продаже пряжи, а The Comodo на прекрасных видах и релаксации.

Небольшая группа энтузиастов, забронировавших спецтур (всего около 15 человек), в результате приехала в отель на отдых, получив целую корзинку пряжи. Фотографии и видео вызывают зависть даже у людей далеких от спиц и крючков. Участники поездки вместе сидят за красиво сервированным большим столом на веранде и обсуждают всякие сторонние дела. Потом, конечно, идут на прогулку, осматривать местные тропы, слушать природу, радоваться журчанию горного ручья. А между всеми этими занятиями они вяжут. Кто-то уютно расположился со своей корзинкой на террасе с видом на горы и укутался в мягкий плед, кто-то устроился в лобби, обложившись подушками, кто-то уселся на скамью у бассейна, чтобы размеренно вязать и посматривать на воду и плавающих в ней гостей. Возможно ли представить что-то более умиротворяющее? Ожидаемо, что ролик о поездке любителей вязать стал вирусным в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров. Дизайн-отель и магазин пряжи совместили одну главную ценность — расслабление и отдых. И это сработало.

Яна Лубнина