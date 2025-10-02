«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин, какие меры поддержки может получить бизнес в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Бизнес хочет расти — не ради показателей в отчетах, а чтобы масштабировать производство, снизить себестоимость и выйти на новые рынки. И многое здесь зависит от того, сможет ли компания оперативно перестроиться под текущие реалии, улучшить бизнес-процессы, цифровизировать и оптимизировать производство. Но сделать самостоятельно это могут немногие. Поэтому для российских предпринимателей разработали меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Одна из них — внедрение инструментов бережливого производства. Как воспользоваться мерой, “Ъ FM” рассказал Алексей Байшев, заместитель гендиректора Федерального центра компетенций, который и помогает отечественным предпринимателям: «Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность, улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявку на платформе "производительность.рф". Также министерства формируют отраслевые центры компетенций, которые будут заниматься повышением производительности труда в своих отраслях, выявляя в уже реализованных проектах лучшие практики, и тиражировать их, вовлекая в проект предприятия, которые отстают по показателям».

По планам властей, инструменты бережливого производства к концу десятилетия внедрят порядка 6 тыс. предприятий.