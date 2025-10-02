20 мирных жителей вернулись в Россию при обмене пленными с Украиной

Минобороны России сообщило о проведении с Украиной обмена военнопленными по формуле «185 на 185». Помимо военнослужащих были возвращены мирные жители, оказавшиеся на украинской территории в результате боевых действий.

Сейчас гражданские лица находятся в Белоруссии вместе с военнослужащими, им оказывают медицинскую помощь.

25 сентября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 26 сентября планировалось возвращение оставшихся на Украине жителей Курской области, но процесс передачи сорвался. Причины омбудсмен не назвала.

Последний раз передача жителей Курской области с Украины в Россию производилась 25 августа. Тогда в Курск на самолете Ил-76 прибыли восемь жителей региона, находившихся в Сумах с февраля. В тот же день помощник президента Владимир Мединский сообщал, что на территории Украины остаются, «по разным данным», еще более 20 курян.

Полина Мотызлевская