В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Жители Стамбула ощущали толчки, передает корреспондент Reuters.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил, землетрясение произошло в 14:55 местного времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков находился в 41 км к юго-востоку от города Чорлу в провинции Текирдаг. О каких-либо повреждениях или пострадавших местные власти не говорили.

Лусине Баласян