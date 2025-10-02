Жителя Подмосковья поймали в Тольятти с 5 кг мефедрона в автомобиле Mini Cooper

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Подмосковья, у которого нашли более 5 кг мефедрона. Инцидент произошел в Комсомольском районе, когда полицейские остановили красный Mini Cooper с московскими номерами для проверки документов. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время проверки водитель 1973 года рождения проявил нервозность и пытался ускорить процедуру, вызвав подозрения у полиции. Во время досмотра в присутствии понятых в салоне и багажнике автомобиля нашли несколько вакуумных пакетов со свертками мефедрона.

Водителя задержали, а его машину отправили на специализированную стоянку. Задержанный признался, что приобрел наркотики для сбыта в Самарской области через тайники-закладки.

Следственное управление УМВД России по Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

Георгий Портнов