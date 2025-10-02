Туризм вышел из толпы

Согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», драйверами отечественного туррынка в 2025 году стали не массовые, а персонализированные форматы. На первый план вышел запрос на глубокое погружение в локальную среду, что выражается в растущем интересе к этнографическим и гастрономическим программам, а также в популярности событийного туризма. О том, как регионы Северо-Западного федерального округа адаптируются к новым реалиям, предлагая туристам уникальные продукты за пределами Санкт-Петербурга,— в материале «Review Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году Архангельскую область посетило более 740 тыс. туристов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2024 году Архангельскую область посетило более 740 тыс. туристов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стратегия диверсификации туристического продукта

Ленинградская область укрепляет свои позиции как один из ключевых туристических регионов Северо-Запада. По данным Росстата, за январь — июль 2025 года область приняла более 4,8 млн туристов, из которых свыше 2,1 млн пришлось на летние месяцы. Показатель средней продолжительности пребывания в 3,5 дня подтверждает растущий интерес к многодневным программам и комплексному освоению туристического потенциала территории, отмечают в комитете по культуре и туризму Ленинградской области. В ведомстве добавляют, что регион диверсифицирует потоки, сохраняя традиционную аудиторию из Санкт-Петербурга и одновременно наращивая приток туристов из столицы и соседних регионов.

Стратегическое развитие туриндустрии реализуется через несколько ключевых направлений. В сфере детского туризма реализуется программа «Мой родной край — Ленинградская область», в которой с 2017 года приняли участие свыше 27 тыс. детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» для школьников 5–9-х классов действует программа социальных сертификатов. Она позволяет бесплатно отправиться в двухдневное тематическое путешествие по региону с полным пакетом услуг: проживанием, питанием, трансфером и экскурсиями. За три года (2022–2024) программой воспользовались более 11,5 тыс. учащихся.

Инфраструктура региона, включающая шесть пассажирских причалов и 12 яхт-клубов, создает условия для развития как круизного направления, так и активных видов отдыха на воде. Так, в 2024 году было зафиксировано около 2200 судозаходов с пассажиропотоком свыше 266 тыс. человек.

Культурно-познавательный туризм получает новый импульс благодаря участию в межрегиональном проекте «Серебряное ожерелье России». Регион предлагает 13 тематических маршрутов, а город Тихвин, получивший в 2025 году статус переходящей столицы проекта, становится точкой притяжения для поклонников исторического и паломнического туризма.

Инфраструктурные преобразования происходят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году введено восемь новых туристских объектов, расширен номерной фонд на 170 номеров, продолжается создание туристических центров в Ивангороде и Тихвине.

Серьезное внимание уделяется стандартизации услуг: 390 средств размещения уже прошли процедуру самооценки в едином реестре. Эта работа направлена на повышение качества сервиса и защиту прав потребителей туристических услуг.

Арктический туризм как драйвер экономического развития

Внутренний туризм Мурманской области сохраняет стабильно высокие показатели, с традиционным преобладанием гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов центральной России. Географическое положение и развивающаяся инфраструктура позволяют региону укреплять позиции на национальном туристическом рынке как центра арктического туризма.

«Мурманская область и Карелия являются одними из ведущих регионов по развитию и адаптации инфраструктуры для туристов. В Мурманской области стабильно растет число туристов, активно совершенствуются транспортные связи, расширяется сеть объектов размещения и появляются новые сервисы, включая современные экскурсионные программы и событийные мероприятия, что делает регион комфортным для семейного и событийного туризма»,— отмечает управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

По данным комитета по туризму Мурманской области, за первое полугодие 2025 года, регион посетили свыше 345 тыс. человек. Прогнозная оценка на весь 2025 год предполагает превышение планки в 800 тыс. туристов, что свидетельствует о растущем интересе к уникальному туристическому продукту региона, добавляют в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арктический туризм остается востребованным среди жителей Центральной России, а также гостей страны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Арктический туризм остается востребованным среди жителей Центральной России, а также гостей страны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным правительства Мурманской области, ключевым достижением стало преодоление сезонности. Регион демонстрирует привлекательность в течение всего года: летний сезон предлагает возможности наблюдения полярного дня и природные трекинги, зимний — охоту за северным сиянием и горнолыжный отдых на 11 комплексах. Периоды межсезонья позиционируются как время для специализированных активностей, включая арктическую кухню и наблюдение за китами.

При этом за последние шесть лет правительством области было поддержано около 140 проектов малого и среднего бизнеса с общим объемом финансирования свыше 400 млн рублей, что стимулировало частные инвестиции на сумму более 500 млн рублей.

Особое внимание уделяется развитию эксклюзивных направлений. В первую очередь это горнолыжный отдых с продолжительностью сезона до 200 дней, включая новую гондольную канатную дорогу на курорте «Большой Вудъявр» пропускной способностью 2250 человек в час. Также развивается проект «Сияющие объекты» по организации комфортного наблюдения за северным сиянием. В регионе существуют специализированные морские активности: дайвинг, фридайвинг и арктический снорклинг. Другим направлением является промышленный туризм с экскурсиями на Кольскую ВЭС, а также ретрит-туры.

В 2025 году в Мурманской области проводится работа по классификации средств размещения. Подавляющее большинство объектов области уже завершили процедуру самооценки. Около 20 объектов, преимущественно малых средств размещения, находятся на завершающей стадии процедуры.

Развитие автотуризма и инфраструктурные инвестиции

Туристическая отрасль Архангельской области демонстрирует устойчивый рост вклада в экономику региона. Согласно официальным данным, доля туризма в валовом региональном продукте увеличилась с 3% в 2022 году до 3,3% в 2023 году. Статистика за 2024 год будет опубликована Росстатом в 2026 году.

Как сообщили в Центре развития туризма и культуры Архангельской области, за январь — июль 2025 года турпоток в регион достиг 407 315 поездок. Общая динамика остается положительной: в 2023 году область приняла 732,8 тыс. туристов, в 2024 году — 741,6 тыс.

Особое внимание уделяется развитию событийного туризма. Гастрономический фестиваль «Еда поморская» в 2023–2025 годах собрал 160 тыс. посетителей, а автофестиваль «Дорога на Русский Север» в Вельске за два года привлек около 38 тыс. участников.

В 2024 году в Архангельске создан комплексный туристический центр с системой навигации и благоустроенными площадками для мероприятий. Утверждена региональная программа развития автотуризма до 2030 года, в рамках которой разработан приоритетный маршрут «Дорога на Русский Север» протяженностью 550 км. Ведутся работы по созданию нового автомобильного маршрута «Белое море».

Знаковым событием стало утверждение в 2024 году национального туристского маршрута «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков», включающего посещение Соловецкого архипелага — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом же году статус объекта ЮНЕСКО получил культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье».

Как отмечают в правительстве Архангельской области, по итогам 2024 года она закрепила статус региона автотуризма, а ее столица — центра событийного туризма. Ежегодно в области проводится более 60 крупных фестивалей и праздников, включая «Белый июнь» и Международный кинофестиваль Arctic Open.

Для повышения качества услуг в регионе проводится работа по аттестации экскурсоводов: на сегодняшний день сертификацию прошли 178 специалистов. В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию апарт-отеля «Соловки» на 40 номеров. На 2025 год запланирована поддержка проектов по созданию объектов кемпинг-размещения вдоль федеральной трассы М8 «Холмогоры».

Исторические поселения Каргополь и Сольвычегодск получат субсидии на обустройство туристических центров, включая установку интерактивных киосков, информационных стендов и арт-объектов. В рамках реализации новых требований законодательства 183 средства размещения Архангельской области прошли процедуру самооценки и внесены в единый реестр. С октября 2025 года регион участвует в эксперименте по регулированию услуг гостевых домов, что, по заверениям властей, должно повысить стандарты сервиса и безопасность туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для повышения качества услуг в регионе проводится работа по аттестации экскурсоводов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Для повышения качества услуг в регионе проводится работа по аттестации экскурсоводов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поиск новых точек роста вне пляжного сезона

По данным Росстата Калининградской области, валовая добавленная стоимость туриндустрии региона в 2023 году достигла 34,3 млрд рублей, что составило 4,4% в валовом региональном продукте. За восемь месяцев 2025 года турпоток вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,6 млн поездок.

Как сообщает Министерство по культуре и туризму Калининградской области, география турпотока остается стабильной: около 50% путешественников составляют жители Москвы (21,9%), Санкт-Петербурга (15%) и Московской области (12,2%). Еще 16% приходится на гостей из Свердловской, Саратовской, Белгородской, Ленинградской и Тульской областей.

Основная нагрузка на инфраструктуру приходится на Калининград, Светлогорск и Зеленоградск, где сосредоточено около 40% классифицированных средств размещения. При этом лишь 30–40% туристов выбирают классифицированные средства размещения, остальные предпочитают апартаменты и жилье в краткосрочной аренде.

Правительство региона рассматривает в качестве приоритетов развитие видов туризма, не зависящих от пляжного сезона, и вовлечение в туроборот центральной и восточной части области. Как отмечается, это позволит снизить сезонность, разгрузить побережье и административный центр, а также обеспечить равномерное развитие территории.

Среди наиболее посещаемых объектов традиционно лидируют остров Канта, Музей Мирового океана, Музей янтаря и национальный парк «Куршская коса». К новым точкам притяжения относятся экспозиционный корпус «Планета Океан», филиал Третьяковской галереи на острове Октябрьском и замок Тапиау с интерактивным музеем.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Едином реестре объектов классификации зарегистрировано 318 средств размещения с номерным фондом 8,8 тыс. единиц. 307 объектов (более 95%) уже прошли полную самооценку.

В трендах отмечается значительное увеличение глубины бронирования. «Если в 2024 году гости начинали планировать отпуск за 35–40 дней, то в 2025 году на конец февраля — начало марта некоторые отели побережья демонстрировали 90% загрузку на июнь и август. Однако высокие цены на авиаперелеты и задержки рейсов вынудили часть туристов отказаться от поездок в летний сезон»,— говорит министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Милена Николаева