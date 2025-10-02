В Оренбуржье перед судом предстанет напавший на правоохранителей в отделе полиции

В Октябрьский районный суд Орска направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Ему инкриминировано совершение преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти». Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 августа в дежурную часть №1 МУ МВД России «Орское» поступило сообщение о бытовой ссоре в квартире на ул. Ленина, 129. Затем в отдел полиции позвонил участник происшествия и вступил в устный конфликт с полицейскими.

В первому часу ночи 20 августа мужчина прибыл в отдел, «силой открыл решетчатую дверь, проник в фойе здания и стал наносить одному из сотрудников полиции удары руками и головой, хватать за форменное обмундирование и толкать». Также нападавший схватил за горло и форму полицейского, который пытался пресечь незаконные действия.

Преступление зафиксировано на камеру видеонаблюдения. Фигурант был задержан следственными органами, решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Руфия Кутляева