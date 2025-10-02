Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нальчике прокуратура требует снести таунхаусы на улице Профсоюзной

Прокуратура города Нальчик выявила, что несколько жилых домов блокированной застройки построили без разрешительной документации на земельных участках, не оформленных согласно земельному и градостроительному законодательству, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По инициативе надзорного ведомства администрация Нальчика подала иск в суд с требованием признать эти постройки самовольными и обязать застройщиков их снести.

Ранее администрация опубликовала данные о пяти незаконных многоквартирных домах, строительство которых прекратили по решению суда и снос которых поручили судебным приставам.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все