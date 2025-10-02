Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказывать о самых ценных экземплярах.

Опалы — камни, рожденных в октябре. Тема настолько объемна, что посвящу ей вторую передачу. О мексиканских огненных и австралийских черных опалах мы уже говорили. Давайте изучим еще несколько разновидностей.

Crystal Opal — у него нет черной подложки, поэтому его игра менее контрастная. Но при правильном ювелирном подходе, когда используется черный металл в основе, кристаллический опал может визуально практически не уступать черному.

Есть и белый или молочный опал. Его основа светлая, чаще всего белая, и он ценится меньше. Но это твердый камень, который сохраняет свои свойства. Очень важно понимать разницу между твердыми и так называемыми гидрогенными опалами.

Сегодня рынок буквально забит дешевыми эфиопскими камнями. Они добываются тоннами, выглядят эффектно, но состоят до 40% из воды. Такие опалы мягкие, боятся влаги и пересыхания и через год-два могут потерять всю свою игру и превратиться в мутный белесый камень.

Именно поэтому так ценятся старые твердые опалы, добытые десятилетия назад. Если цвет и опалесценция в них сохранились со временем, это гарантия, что красота не исчезнет и в будущем.

Анна Минакова