В Татарстане закупят лекарство от образований тромбов за 50,6 млн рублей

Министерство здравоохранения Татарстана приобретет препарат «Апиксабан» на сумму 50,6 млн руб. Лекарство будет направлено на обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, следует из данных на сайте госзакупок.

Поставки будут производиться в два этапа: половина партии поступит в медучреждения с 10 по 20 декабря 2025 года, вторая половина – с 20 мая по 1 июня 2026 года.

«Апиксабан» применяют для профилактики и лечения заболеваний, связанных с образованием тромбов. В частности, его используют для предотвращения венозной тромбоэмболии у пациентов после операций по замене тазобедренного или коленного сустава, а также для снижения риска инсульта и тромбоэмболии у людей с фибрилляцией предсердий. Препарат назначают и при лечении тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии лёгочной артерии, а также для предотвращения их рецидивов.

Ранее министерство здравоохранения Татарстана закупило лекарство от аутоиммунных заболеваний на 35,7 млн руб.

Анна Кайдалова