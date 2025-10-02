Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Недвижимость Роскомснаббанка в Уфе не смогли продать за 75 млн рублей

Конкурсный управляющий уфимского Роскомснаббанка, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), не смогло продать недвижимость банка в жилом комплексе «Уфимский кремль» на улице Октябрьской Революции, 23а. Начальная цена лота равнялась 75,5 млн руб. На торги не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

На продажу выставлялись 23 нежилых помещения общей площадью 2,3 тыс. кв. м.

Торги посредством публичного предложения с понижением цены объявили 25 июня. В конце сентября цена составляла 43% от начальной.

В 2023 году начальная стоимость продажи этих объектов составляла 226,7 млн руб.

ПАО «Роскомснаббанк» (до 2018 года — «Башкомснаббанк»), по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Бенефициаром называли экс-депутата Курултая республики Флюра Галлямова. В марте 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка из-за неоднократных нарушений. В 2021 году банк был признан банкротом.

Майя Иванова