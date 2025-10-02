Блогеру Лерчек из Тольятти продлили арест почти на два месяца

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста фитнес-блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) до 26 ноября этого года. Соответствующая информация содержится на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, эти деньги были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Сумма поступила на счет компании в ОАЭ, при этом супруги не уведомляли ФНС об открытии иностранного счета. Транзакция, предположительно, проходила по фиктивным документам.

Расследование уголовного дела по п «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов) завершено УВД по ТиНАО Москвы и передано в суд в начале сентября.

Валерия и Артем Чекалины находятся под арестом почти год, с 4 октября 2024 года.

Евгений Чернов