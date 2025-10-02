При пожаре в мебельном цехе в Чурилово погиб один человек

В Чурилово при ликвидации возгорания в мебельном цехе пожарные нашли тело одного погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области. Региональная прокуратура проводит проверку.

По данным надзорного ведомства, пожар произошел на улице 4-й Линейный переулок, 5Б. Согласно информации в «2Гис», по этому адресу находится компания по производству мебели Yorcom. Площадь возгорания мебельного цеха и двух металлических ангаров составила 1,2 тыс. кв. м. В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения.

Прокуратура установит причины пожара и оценит исполнение трудового законодательства.

ОБНОВЛЕНО в 17:50: управление Следственного комитета РФ по Челябинской области по факту гибели человека при пожаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ольга Воробьева