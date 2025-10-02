В Ставропольском крае томаты подорожали на 16% за неделю

Цены на продукты питания в Ставропольском крае с 23 по 29 сентября показали разнонаправленную динамику, следует из данных Северо-Кавказстата.

Наибольший рост зафиксирован у томатов — их стоимость выросла на 16,1%, превысив 140 рублей за килограмм. Яйца подорожали на 2,4%, достигнув почти 84 рублей за десяток, капуста — на 2,7%, до 33,9 рубля за килограмм. Незначительное повышение отметили также говядина, курятина, детские мясные консервы и яблоки.

В то же время цены снизились на ряд продуктов. Бананы подешевели на 3,3%, до 156,7 рубля за килограмм, подсолнечное масло — на 2%, до 153,2 рубля, лук и огурцы стали дешевле почти на 2%. Черный чай снизился в цене на 1,7%. Мониторинг базируется на среднерыночной стоимости, которую ведомство отслеживает еженедельно по четвергам.

Станислав Маслаков