Экс-главу сельсовета в Башкирии будут судить за растрату средств нацпроекта

Белорецкий межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы Старосубхангуловского сельсовета Раяна Шахниязова. Он обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в феврале 2023 года муниципалитет заключил с министерством жилищно-коммунального хозяйства республики соглашение о предоставлении более 1 млн руб. на благоустройство территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава сельсовета заключил с индивидуальным предпринимателем и компанией договоры на установку ограждений в микрорайоне Базал. Контракты были оплачены.

Однако, как установила районная прокуратура, фактически работу выполнили сотрудники сельсовета, а часть строительных материалов предоставил знакомый подсудимого.

Местному бюджету был причинен ущерб в размере более 130 тыс. руб., отметили в прокуратуре.

Майя Иванова