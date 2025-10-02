Перинатальный психолог Екатеринбурга извинился за срыв плаката о контрацепции в женской консультации

Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции в одной из женских консультаций города. В разговоре с «РИА Новости» господин Ицкович заявил, что «погорячился» и теперь ему «стыдно перед Минздравом».

2 октября директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина выложила в канале ролик, снятый во время посещения женской консультации в Екатеринбурге. В коридоре учреждения она увидела информационный плакат с разными методами контрацепции. «Когда такая ситуация демографическая в стране… Надо его снимать. Нам надо женщин беременных»,— сказала госпожа Москвитина. Марк Ицкович после этих слов сорвал плакат и растоптал его ногами.

«Ну, аффект у меня был. Я человек темпераментный, офицер, был дважды в командировках в горячих точках, у меня иногда импульсивность проявляется. Погорячился. Потому что моя личная позиция такова: если ребенок появился, то лучше, чтобы он жил. В этом мои ценности непоколебимы»,— так господин Ицкович прокомментировал свое поведение URA.ru.

В разговоре с «РИА Новости» он пояснил, что его личная позиция заключается в том, что вопросы контрацепции — это дело женщины и врачей. «Моя мотивация: во всем уважении к правам женщин способствовать сохранению жизни зачатых детей»,— заключил он.

