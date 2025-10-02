В Самарской области с виновника ДТП взыскали компенсацию за привлечение санитарного вертолета

В Самарской области суд удовлетворил требование сызранского транспортного прокурора о возмещении виновником ДТП региональному бюджету свыше 500 тыс. руб., затраченных на оплату авиаперевозки пострадавшего. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре прошлого года в Шигонском районе произошло ДТП по вине 41-летнего жителя Сызрани. Для эвакуации пострадавшего несовершеннолетнего пешехода задействовали санитарный вертолет.

Суд признал водителя, совершившего ДТП, виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Руфия Кутляева