«Мы перезапустили программу лояльности для VIP-клиентов»

Увеличение налоговых отчислений серьезно повлияло на работу букмекерских компаний. Кроме того, конкуренция на бетинговом рынке ужесточилась. Как выживают букмекеры в новых условиях? И какие уникальные инструменты предлагают лидеры рынка своим игрокам? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с директором по маркетингу «Лиги Ставок» Викторией Алемановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Лиги ставок» Фото: Пресс-служба «Лиги ставок»

— Сейчас в прессе постоянно муссируют тему повышенных отчислений беттинговых компаний в госбюджет. Как новые правила повлияют на бизнес?

— Они серьезно повлияют, и комментировать налог в 25% на прибыль букмекерских компаний нецелесообразно, потому что в принципе прибыли просто не будет. Повышение на 5% может привести к полному исчезновению легальной букмекерской отрасли в России. В настоящее время черный рынок занимает до 40% нашей отрасли, что автоматически приведет к потере целевых отчислений, которые легальные букмекеры направляют в федеральный бюджет для финансирования национального спорта. Учитывая, что с 1 января 2025 года планируется повысить еще и целевые отчисления до 2,25%, все эти факторы приведут к тому, что большинство букмекеров будет вынуждено работать в минус.

— При этом конкуренция на рынке очень серьезная. Удерживать аудиторию в нынешней реальности стало сложнее?

— С одной стороны, для клиентов это плюс, потому что они могут получать лучшие предложения от разных компаний. С другой стороны, нам действительно становится сложнее их удерживать. Поэтому мы перезапустили программу лояльности для наших VIP-клиентов, чтобы предложить им то, чего нет на рынке ни у кого, — кешбэк по кнопке, фрибет за оборот. И мы делаем все, чтобы предлагать уникальные функции в нашем приложения, делая игру более интересной.

— Можете подробнее рассказать о программе лояльности?

— У нас есть программа лояльности для массмаркета, когда в зависимости от игры и от оборота клиент получает возврат. И есть четыре уровня программы лояльности для VIP-клиентов: Club, Silver, Gold и Platinum. Опять же в зависимости от игры и от оборота на каждом уровне есть свой набор привилегий — это рестораны, такси, посещение спортивных и культурных событий, закрытые мероприятия. Кроме того, у нас есть закрытый клуб «Империон» — для тех, кто вершит судьбы мира (так мы его позиционируем). Он для состоятельных и влиятельных мастеров игры в мире ставок на спорт. Клуб предоставляет клиентам эксклюзивные возможности для большой игры, стратегических решений, возможность почувствовать свое влияние на игру.

— Кешбэк и фрибеты предназначены только VIP-клиенты или тех, кто играет на большие суммы? Или они доступны всем клиентам?

— «Лига Ставок» действительно в августе внедрила функцию «кешбэк по кнопке», она действует для наших VIP-игроков. Что это значит? Это значит, что ты сам принимаешь решение, когда получить и использовать кешбэк. Ты можешь его получить сразу, а можешь копить и использовать потом, допустим, в матче своей любимой команды, то есть ты можешь этим управлять. Но повторюсь, что для клиентов массмаркета есть фрибет за оборот, который они получают в зависимости от своей игры.

— О каких суммах идет речь?

— Если сумма пари 100 тыс. руб., клиент получает фрибет 1 тыс. руб. От оборота в 5 млн руб. игроку начислят 50 тыс. руб. и так далее. Тут достаточно понятная, прозрачная и честная математика.

— Возможно ли такое, что из-за ужесточения налогообложения букмекерские компании уйдут в тень?

— На текущий момент мы лишь говорим о том, что серый рынок нелегальных букмекеров и их доля значительно вырастет. Потому что не все букмекеры, которые работают сейчас на легальном рынке, смогут выжить. А повышенный налог может привести к тому, что у букмекеров не будет прибыли. Логика такая: нет прибыли — ты не выживаешь и закрываешься. А это значит, что откроется возможность для серых букмекеров увеличивать свою прибыль. На самом деле, это достаточно большая и серьезная проблема. Серый рынок представляет угрозу еще и для детей, которые могут включиться в игру, потому что нелегальные букмекеры не озадачиваются вопросом официальной регистрации и проверки возраста.

— А есть ли еще какие-то сюрпризы, интересные предложения, которые вы готовите для клиентов, о которых пока еще никто не знает?

— Мы много инвестируем в развитие нашего приложения, уникальных возможностей, которые делают игру интереснее. Например, в сентябре мы запустили микробеттинг, который будем масштабировать и развивать более активно. Также у нас есть спонсорские активы, мы серьезно настроены на территорию баскетбола. У нас есть замечательный проект «Лига Ставок Media Basket», и мы выходим в спонсорство трансляции Евролиги. Так что мы развиваем это направление активно. Мы уже год являемся спонсором трансляции еврокубков. Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций — это категория «футбол» на Okko. И сейчас мы будем спонсорами трансляции Евролиги, дальше развиваем баскетбольную тему. И получается, что есть крутой баскетбол плюс медийный баскетбол — это наш сильный козырь.