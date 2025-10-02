47 друзей маткапитала

Шестеро жителей Удмуртии предстанут перед судом по делу о мошенничестве со средствами маткапитала и соцвыплатами на сумму свыше 22 млн руб. Всего следователи МВД установили причастность к преступлению 47 лиц, 40 из которых признали свою вину и получили условные сроки. По версии обвинения, схему организовала семейная пара риелторов Богдан и Анастасия Ваш. Во время расследования супруга скончалась от онкологии. Сторона защиты считает, что действия агента по недвижимости были «неверно интерпретированы» следствием, и ожидает объективного рассмотрения дела.

Уголовное дело шестерых жителей Удмуртии о махинациях с выплатами материнского капитала с обвинительным заключением поступило в суд, рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. 47-летнему риелтору Богдану Вашу и пятерым его клиенткам инкриминируется мошенничество в крупном размере группой лиц (ч. 2, 3 ст. 159.2 УК), сообщили в прокуратуре Удмуртии. По версии обвинения, ущерб превышает 22 млн руб.

Риелтором Богадана Ваш называют МВД и прокуратура. Сторона защиты с этим не согласна и поясняет, что риелтором являлась только его покойная супруга. Далее по тексту мы указываем должность обвиняемого по данным правоохранителей.

Следствие считает, что схему организовала супружеская пара риелторов — Богдан и Анастасия Ваш, проживающие в Завьяловском районе. По данным МВД, они подыскивали жительниц, имеющих право на получение маткапитала по программе «Демография» или соцвыплат для многодетных, после чего обращались к ним с предложением обналичить эти средства. Это происходило в 2020-2023 годах.

Согласно обвинению, клиентки четы риелторов заключали фиктивные договоры на покупку земельных участков в селе Завьялово (расположено под Ижевском) и в Сарапульском районе. В реготделение фонда пенсионного и социального страхования и банк подавались ложные документы. «Затем они подавали в соответствующие госучреждения заявления о погашении займа средствами маткапитала либо субсидий, после чего бюджетные выплаты перечислялись в кредитные учреждения»,— пишет «МВД Медиа». Риелторы забирали себе часть средств в качестве вознаграждения, остальные деньги клиентки тратили по своему усмотрению. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии.

Всего следователи МВД выявили причастность к преступлению 47 лиц. Уголовные дела 40 жительниц, признавших свою вину и заключивших досудебные соглашения, были выделены в отдельные производства. Они рассмотрены судом. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в региональной прокуратуре, все причастные получили в среднем по 1,5 года лишения свободы условно за мошенничество (ст. 159.2 УК). Супруга риелтора — 39-летняя Анастасия Ваш — скончалась во время расследования от онкологии.

Вину оставшиеся шестеро фигурантов не признают. Сверх этого, сторона защиты возражает против прекращения уголовного дела Анастасии Ваш в связи с ее смертью. «Именно поэтому дело будет рассмотрено в общем порядке»,— уточнили «Ъ-Удмуртия» в региональной прокуратуре. Сейчас на имущество и банковские счета подсудимых наложен арест.

Адвокат обвиняемого Михаил Агеев рассказал, что подсудимый считает предъявленные ему обвинения следствием «неверной интерпретации его действий». «Он всегда действовал добросовестно и в интересах своей семьи,— отметил господин Агеев.— Мы рассчитываем на беспристрастное и объективное рассмотрение». Комментировать доказательства по уголовному делу до судебного заседания адвокат посчитал «неэтичным». Вместе с тем он выразил уверенность, что во время процесса у защиты будет возможность «полноценно изложить аргументы и доказательства», подтверждающие невиновность подзащитного.

Уголовное дело поступило в Первомайский райсуд Ижевска. По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы. Дата первого судебного заседания не объявлялась.

