Отопление включили во всех детских садах и школах Нижнего Новгорода и Кстова

В Нижнем Новгороде и Кстове отопление включили во всех 410 детских садах и 224 школах. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил 2 октября во время инспекционной поездки в детский сад №21. По его словам, для подачи отопление задействовано 296 теплоисточников и более 2,7 км сетей.

Подача тепла в социальные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова проходит в плановом режиме. По словам главы города, после объединения двух муниципалитетов значительно вырос объем социальной инфраструктуры, за которой нужно следить. «Пока никаких замечаний по теплу в школах, детских садах нет»,— уточнил господин Шалабаев.

«Есть определенные моменты по пуску тепла в многоквартирных домах. Они, в основном, связаны с вопросами функционирования внутридомовых систем. Это зона ответственности управляющих компаний. Но это не значит, что мы отдали вопрос полностью им на откуп. Следим за тем, чтобы они в случае поступления какой-то жалобы от жителей они оперативно реагировали»,— подчеркнул мэр. В обоих городах насчитывается 9 тыс. многоквартирных домов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в Нижнем Новгороде отопительный сезон стартовал 23 сентября. По словам Юрия Шалабаева, ранний пуск тепла позволит к моменту наступления холодов отрегулировать работу всех элементов системы подачи теплоносителя.

Андрей Репин