Во время осеннего призыва в армию из Челябинской области отправят 2,9 тыс. человек

Во время осеннего призыва в армию планируют отправить 2,9 тыс. жителей Челябинской области. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Максуров на пресс-конференции.

В Центральный военный округ направят 21% призывников, Московский военный округ — 13,6%, Восточный — 12%, Южный военный округ — 10%, Ленинградский — 2%, а в Военно-морской флот — около 3%. Первые отправки юношей в войска со сборных пунктов Челябинской области начнутся 15 октября.

Андрей Максуров отметил, что особенностью осенней призывной кампании станет использование Единого реестра воинского учета. Он позволит военному комиссариату направлять дистанционно справки об отсрочке от призыва и электронные повестки. Однако бумажные уведомления также продолжат использовать.

По итогам весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля из Челябинской области в армию направили 3,6 тыс. граждан.

Ольга Воробьева