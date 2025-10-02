Осужденный к смертной казни за убийство пермского милиционера вышел из колонии

В августе этого года из колонии «Белый лебедь» освободился уроженец Читинской области Андрей Попов, сообщает Properm.ru. В 1995 году он был осужден Пермским областным судом за целый ряд преступлений, среди которых бандитизм, хулиганство, разбой, а также убийство милиционера Дмитрия Власова. Убийство произошло 23 апреля 1995 года, когда сотрудник пытался задержать Попова и был убит из огнестрельного оружия. Именем Дмитрия Власова была названа улица в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИК-2 "Белый лебедь"

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю ИК-2 "Белый лебедь"

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Преступнику была назначена высшая мера наказания, смертная казнь, но из-за моратория она была заменена на пожизненное заключение. В 2012 и 2016 годах он пытался добиться пересмотра приговора и условно-досрочного освобождения. Девять лет назад Верховный суд отказал ему в удовлетворении жалобы. В 2025 году осужденный вновь дошел до Верховного суда, который направил жалобу на рассмотрение в Седьмой кассационный суд (Челябинск). Кассация за убийство милиционера назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. УК в нынешней редакции предусматривает максимальную санкцию за такое преступление до пожизненного заключения. В итоге Попов вышел на свободу, поскольку за это и другие преступления он уже отбыл наказание.