Отца иноагента Волкова оштрафовали в Екатеринбурге на 300 тыс. рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал доктора физико-математических наук, экс-преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ), Михаила Волкова (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) на 300 тыс. руб. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). По этой статье ему грозило до восьми лет колонии. Прокурор запрашивал для него штраф в размере 600 тыс. руб.

Михаил Волков (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов)

Фото: Марина Молдавская Михаил Волков (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов)

Фото: Марина Молдавская

Ученого задержали 3 апреля. По версии следствия, он в 2021 году перечислил 2 тыс. руб. на счета «Фонда борьба с коррупцией» (ФБК, исключен из реестра иноагентов из-за ликвидации, организация признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ).

Михаил Волков признал вину полностью. «Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Прошу при вынесении наказания учесть мой безупречный труд во благо науки и образования на протяжении 45 лет. Мне удалось много добиться в математической науке. Прошу учесть, что я уже очень серьезно наказан, так как мне пришлось уйти из университета»,— сказал Михаил Волков в последнем слове.

Осужденный приходится отцом политику Леониду Волкову (признан иноагентом, включен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который был близким соратником умершего оппозиционера Алексея Навального. В июне суд заочно приговорил Волкова-младшего (признан иноагентом, включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) к 18 годам лишения свободы. Он был признан виновным по восьми статьям, среди которых — создание экстремистского сообщества и участие в нем, финансирование экстремистской деятельности, 18 эпизодов дискредитации российской армии, реабилитация нацизма.

Артем Путилов