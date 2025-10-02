На северо-западе Челябинска зароют движение транспорта во время крестного хода

В Челябинске в воскресенье 12 октября пройдет общегородской крестный ход. На это время по маршруту следования верующих закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В этот день празднуется Собор святых Челябинской митрополии. Шествие призвано почтить память священнослужителей и верующих людей, пострадавших в годы репрессий, и прославить тех, кого канонизировала церковь.

Мероприятие начнется возле мемориального комплекса «Золотая гора», где состоится заупокойное богослужение. Отправляться туда будут бесплатные автобусы от ледовой арены «Трактор». Сбор участников — с 7:30 до 8:15. Лития на «Золотой горе» начнется в 8:30. После нее крестным ходом челябинцы пойдут в сторону кафедрального собора Рождества Христова по маршруту: «Золотая гора» — улица 250-летия Челябинска — улица Академика Макеева — проспект Героя России Евгения Родионова — собор Рождества Христова. Проезжую часть перекроют. В 9:30 начнется богослужение в нижнем храме кафедрального собора.

Виталина Ярховска