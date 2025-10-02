ЛДПР довольствуется большим

Делегаты прошедшего 2 октября съезда ЛДПР досрочно переизбрали Леонида Слуцкого председателем партии, а он, в свою очередь, поставил перед ними задачи на парламентские выборы, которые пройдут в 2026 году. Оказалось, что партийцам предстоит как минимум вдвое увеличить фракцию в Госдуме, то есть выступить не хуже, чем десять лет назад. Эксперты полагают, что ЛДПР по силам наверстать упущенное.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Место для съезда — инновационный центр «Сколково» — либерал-демократы подобрали со смыслом. Поэтому журналистов прямо на пороге встречал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в компании робота. «К сожалению, пока китайский»,— виновато разводил руками парламентарий. Тем не менее даже импортному соратнику господин Свищев был готов найти применение: «Он может работать со мной в Думе, в приемной, транскрибировать и анализировать текст, сопоставлять информацию и давать мне подсказки». И если машине по плечу подсказывать депутату, то она наверняка сумеет заменить «трудовые ресурсы» из близлежащих стран, следовало из его слов.

В программном выступлении Леонида Слуцкого тема трудовых мигрантов тоже мелькала неоднократно (ключевые «социальные» тезисы к выборам в Госдуму-2026 — по вопросам демографии, доступности жилья, межрегионального неравенства и проч.— либерал-демократы собрали в компактную брошюру с профилем Владимира Жириновского на обложке).

Основатель создал партию, которая сыграла «важнейшую роль в российской многопартийности», а также «проложил путь развития страны», где «уважают человека и его мнение, где человек — важнее системы», рассуждал с трибуны господин Слуцкий, и «ЛДПР должна продолжать нести эти ценности».

Развивая эту мысль, либерал-демократ прошелся по сталинизму, упомянув давно не припоминавшиеся с высоких трибун репрессии и ошибки первых дней Великой Отечественной войны.

В то же время партии следует оставаться «конструктивной», и «конструктивность» эта не в том, чтобы «вешать ярлыки и голосовать против бюджета», а в том, чтобы указывать «более эффективный путь решения проблем», подчеркнул председатель ЛДПР.

Завершая выступление, Леонид Слуцкий поставил перед партией три политические задачи на 2026 год. Первая — увеличить думскую фракцию не менее чем вдвое (сейчас в ней 22 депутата). Вторая — в 2,5 раза увеличить фракции в заксобраниях субъектов. Наконец, третья — «получить глав регионов и нарастить сенаторский корпус». По итогам пятилетки, то есть к 2030 году, число депутатов всех уровней от ЛДПР должно вырасти в 2,5 раза, а общее число партийцев — с 400 тыс. до 700 тыс. человек, напутствовал лидер либерал-демократов.

После этого депутат Госдумы Андрей Луговой предложил «переизбрать», а вернее, досрочно лишить полномочий, а затем заново избрать господина Слуцкого председателем партии (он занял этот пост в мае 2022-го сроком на четыре года). «Леонид Эдуардович показал, что является мастером спорта по политической борьбе»,— поддержал это предложение министр спорта Михаил Дегтярев. «У Слуцкого есть колоссальное умение дружить»,— добавил замглавы высшего совета партии, бывший смоленский губернатор Алексей Островский. После этого кандидатуру господина Слуцкого поддержали 110 из 112 делегатов съезда. «Планка высока»,— поблагодарил соратников переизбранный председатель ЛДПР.

Высокие KPI нужны Леониду Слуцкому для внутрипартийной мобилизации, уверен политолог Павел Склянчук: «Партактив в регионах, который не справится, можно будет заменить».

Реальный же исход выборов в Госдуму предсказать сложно, полагает эксперт. Исторически у ЛДПР действительно было вдвое больше депутатов, чем сейчас (по итогам выборов в 2016 году она получила 39 мандатов, а в 2011-м — 56), поэтому «правильнее говорить о том, чтобы вернуть партию в то состояние, в котором она была в лучшие годы», резюмирует политолог.

«20% им не нужны, это сверхзадача, которая мобилизует и заставляет двигаться вперед»,— согласен политтехнолог Дмитрий Еловский. Чтобы получить искомый результат, либерал-демократам достаточно набрать 14–15% по партспискам и провести пять-восемь кандидатов по одномандатным округам, добавляет он: «"Отъедать" они будут все у оппозиционных партий, потому что "Единая Россия" не отдаст ни рейтинги, ни одномандатников».

Григорий Лейба