В Херсонской области задержаны двое подозреваемых в подготовке к теракту

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан Украины, подозреваемых в подготовке к теракту. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным господина Сальдо, мужчины проходили добровольное обучение в «незаконном вооруженном формировании», где обучались тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. «Все это — для последующей террористической деятельности в Херсонской области»,— подчеркнул губернатор.

В отношении украинцев возбуждены уголовные дела о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК).