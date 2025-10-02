В Грузии анонсировали «мирную революцию» 4 октября

Основатель и руководитель неправительственной организации «Проспект Руставели», известный оперный певец, бас Паата Бурчуладзе заявил журналистам, что 4 октября, когда в Грузии пройдут муниципальные выборы, на Руставели «соберутся сотни тысяч проевропейски настроенных грузин», чтобы «мирно свергнуть пророссийскую» правящую партию «Грузинская мечта».

«Мы начинаем мирную революцию 4 числа и завершаем ее в тот же день» — обещал оперный певец.

Его поддержал бывший президент страны Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее тюремное заключение по приговору тбилисского суда за превышение и злостное использование служебных полномочий. Экс-президент предупредил «многочисленных сторонников», что они «обязаны прийти на Руставели, чтобы поддержать революцию». Наиболее активно «революционный сценарий» поддержала оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую Михаил Саакашвили основал в 2001 году.

Власти Грузии предупредили о «тяжелых последствиях любых противоправных действий». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявили журналистам, что все, кто 4 октября нарушит закон, «будут сурово наказаны».

Накануне МВД арестовало одного из лидеров ЕНД Звиада Куправу по обвинению в «призывах к свержению власти». Проправительственные телеканалы транслируют видеокадры тренировок части спецназначения МВД с применением резиновых пуль и водометов. Некоторые партии, участвующие в муниципальных выборах 4 октября, осудили призывы к «свержению власти».

Георгий Двали, Тбилиси