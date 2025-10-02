Государственные интернет-ресурсы Латвии подверглись DDoS-атакам

Латвийские государственные интернет-ресурсы подверглись масштабным DDoS-атакам. Об этом сообщил Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Из-за атак временно перестали работать некоторые страницы на платформе gov.lv, а также латвийский сервис для подписи электронных документов eparaksts.lv. Некоторые сайты были недоступны около часа, другие — на протяжении примерно 20 минут. Часть страниц работала, но медленно загружалась.

Сейчас работу всех страниц восстановили. LVRTC сообщил, что DDoS-атаку будут расследовать.