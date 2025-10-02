Знакомые все лица

Dzhanelli x Данила Поляков

Ювелирное арт-ателье Dzhanelli представляет новую коллекцию «Маленькое вечное». Ее лицом стал художник и модель Данила Поляков — именно ему Диана Джанелли поручила воплотить тему детства и идею внутреннего ребенка, которые легли в основу дизайна. «Данила Поляков стал естественным воплощением философии коллекции. Его жизнь — непрерывная творческая игра, где искренность и свобода самовыражения рождаются из диалога с внутренним ребенком»,— комментирует Диана.

Колье из крупных бусин, броши в форме игрушки-ветерка или лошадки-карусели получились милыми и наивными, соединяющими ностальгию по ушедшему детству и современный дизайн. «Глядя на изделия, я сразу вспомнил домашние спектакли, которые ставил в детстве по большим праздникам. Там ты и актер, и режиссер, и все сразу. А еще вспомнил, что в детстве у меня была тарелка, похожая на арену цирка, с красной лошадкой в центре. И когда я доедал — лошадка показывалась. Это было настоящей мотивацией»,— поделился воспоминаниями Данила Поляков. Фото кампейна сделал Максим Тараканов.

Epic Jewellery x Женя Миронов

Совместный проект ювелирного бренда и фотохудожника возвращает известную с XVI века традицию использования в украшениях художественных миниатюр. Однако в случае с Epic Jewellery и Женей Мироновым портретная живопись уступила место современной арт-фотографии. Серия коктейльных унисекс-колец Eye Drops изготовлена из серебра с сатинированием и увенчана крупными кабошонами природных минералов — аметиста, розового и дымчатого кварца, голубого топаза, празиолита и горного хрусталя. Под каждым из них помещена уникальная миниатюрная фотография, которую можно рассмотреть через камень-линзу. Этот эффект возникает благодаря специальной огранке самоцвета. Премьера арт-коллаборации состоялась на ярмарке Cosmoscow.

Avgvst x Isa Kauffman

Уральский ювелирный бренд показал новую линейку украшений, вдохновленную лунным затмением. Линейка Eclipse стала первым регулярным сезонным запуском бренда. Для этого компания пригласила известного парижского дизайн-консультанта Ису Кауфман, создававшую аксессуары для Prada и Bottega Veneta. «Формы украшений — почти чистая абстракция, где эллипс с плоских карт небесного свода превращен в скульптурный предмет, подверженный силам тяготения, искажению, перекрытию и резонансу.

В Eclipse мы исследуем отражения света и оптические эффекты, документируем движения небесных тел»,— объясняет автор идеи Марина Касперович. Выгнутые и вогнутые эллипсы оказались универсальным элементом ювелирного конструктора. Из них складываются серьги и текстурные каффы, хупы и чокеры. Украшения унисекс выполнены из серебра 925-й пробы с акцентами из позолоты и вставками из горного хрусталя ручной огранки — этот знаковый для Avgvst камень здесь действует как линза, продолжая оптическую игру. Коллекция Eclipse будет выпускаться несколькими дропами в течение осени.

Poison Drop x Маша Янковская

Вторая совместная капсула современной художницы и ювелирного универмага вдохновлена эстетикой игральных карт. Каждая масть наделена особым смыслом. Черви воплощают тему романтической любви и гармонии в отношениях, а их антипод пики символизируют драму и страсть. В эту серию вошли помолвочные кольца: с сапфирами в виде мастей в окружении пары бриллиантов и с дорожками из цветных камней.

В бубновой серии, которая стала символом материального достатка и успеха, есть «богатый» золотой перстень с россыпью красных, оранжевых и желтых сапфиров. Трефы, наоборот, взяли на себя роль минималистичных и футуристичных украшений в коллекции — они отражают тему роста, прогресса и будущего. Героиней кампейна в стиле нуар выступила сама Янковская.

Нина Спиридонова