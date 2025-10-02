В Магнитогорске начальника участка УК будут судить за небезопасные услуги

Ленинский межрайонный следственный отдел управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней начальницы жилищно-эксплуатационного участка одной из управляющих компаний. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, сотрудница управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом №33/1 по улице Строителей, не приняла меры к восстановлению либо замене элементов лестницы и просвета между перилами и лестницей, которого не было из-за самовольно возведенной постройки. В результате 22 декабря прошлого года 38-летний житель дома спускался во втором подъезде в цокольный этаж, упал и получил черепно-мозговую травму.

Начальнице отдела грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Виталина Ярховска