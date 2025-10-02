Британия отсудила 122 млн фунтов у поставщика бракованных медицинских халатов

Лондонский суд вынес решение по иску Министерства здравоохранения Великобритании к компании PPE Medpro, которая в период пандемии COVID-19 выполнила заказ правительства на поставку 25 млн медицинских халатов. Суд постановил, что PPE Medpro должна вернуть правительству полученные за заказ £122 млн, поскольку эти халаты могли «нанести серьезный ущерб пациентам или даже привести к их смерти», сообщает The Guardian.

PPE Medpro связана с баронессой Мишель Моун, членом Палаты лордов и известной предпринимательницей. Компания принадлежит супругу баронессы Дугу Барроумену, и заказ на поставку стерильных халатов для защиты медицинского персонала в больницах в период пандемии эта компания получила вне конкурса. Как отмечает The Guardian, заявки на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии подавали тысячи британских компаний, однако приоритет был у тех структур, которые имели связи в верхах.

Так было и в случае с PPE Medpro, однако после получения заказа выяснилось, что поставленные халаты были изготовлены в Китае, не соответствовали требованиям производства СИЗ и не имели подтверждения от контрольных органов о том, что они стерильны. Соответственно, они не могли обеспечить защиту медперсоналу и пациентам в условиях пандемии. Минздрав не использовал в пандемию ни один из этих халатов, а в декабре 2022 года подал в суд на PPE Medpro.

Суд постановил, что £122 млн должны быть возвращены правительству до 15 октября. Между тем PPE Medpro находится на грани банкротства и располагает не более чем £1 млн. Владелец компании вину не признает, считает, что его и баронессу Моун сделали «козлами отпущения», чтобы свалить на них чрезмерные расходы правительства консерваторов в период пандемии.

