Ставрополью выделят деньги на новый водозабор на Сенгилеевском водохранилище

Ставропольский край получит федеральное финансирование на строительство нового водозаборного объекта на Сенгилеевском водохранилище, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Действующий водозабор, снабжающий водой более 700 тысяч жителей Ставрополя, Шпаковского и Грачевского округов, эксплуатируется более полувека и исчерпал свой ресурс. Новый объект будет в полтора раза мощнее — он сможет обеспечивать подачу 300 тысяч кубометров воды в сутки. Ввести его в эксплуатацию планируют к 2030 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор представил проект по видеоконференцсвязи вице-премьеру Марату Хуснуллину, который поддержал инициативу. Это часть комплексной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в крае, общей стоимостью свыше 70 миллиардов рублей, рассчитанной до 2030 года. Уже в 2025 году начнется реализация ряда объектов, в том числе строительство новой насосной станции и водовода на Сенгилеевском водозаборе для повышения надежности водоснабжения Ставрополя и близлежащих населенных пунктов.

Новое строительство позволит не только улучшить качество и стабильность подачи воды, но и обеспечит ресурсы для реализации инвестиционных проектов в Ставропольской агломерации. Ожидается создание более тысячи рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет края.

Станислав Маслаков

