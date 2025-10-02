Марин Ле Пен прорвала «республиканский фронт»

В среду, 1 октября, партия Марин Ле Пен добилась прорыва, укрепив свои позиции в парламенте. Два ее депутата были избраны вице-спикерами Национальной ассамблеи. Марин Ле Пен назвала это «победой для одиннадцати миллионов французов». Но опросы говорят, что еще более весомая победа может ждать ее партию на президентских выборах в апреле 2027 года — если сегодняшний тренд сохранится. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Марин Ле Пен

Фото: Stephane Mahe / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Для «Национального объединения» (RN) это возвращение на высшие посты ассамблеи спустя год отсутствия. В 2024 году после внеочередных выборов в парламент в результате сделки между макронистами и правыми «республиканцами» RN лишилось всех важных постов. Теперь партия «националистов» вновь нашла себе место в руководящих структурах парламента. Лепенисты Себастьен Шеню и Элен Лапорт стали вице-спикерами.

Председатель ассамблеи Яэль Браун-Пиве настояла на том, чтобы места распределялись пропорционально занятым партиями местам, и влиятельная фракция RN вместе с частью президентского большинства проголосовала за это предложение. Видимость справедливости при этом соблюдена. Свое получили и противники. Вице-спикерами стали не только Шеню и Лапорт, но и представители «Непокорившейся Франции» (LFI) — крайне левые Клеманс Гетте и Надеж Абоманголи, а также центристские кандидаты Кристоф Бланше и Мари-Аньес Пусье-Винсбак. Однако главный политический эффект дня остался за Ле Пен.

Ее реакция последовала незамедлительно. «Браво Себастьену Шеню и Элен Лапорт! — написала она в своем аккаунте в соцсети X. — Это победа для наших одиннадцати миллионов избирателей, которые имеют право, как и все французы, на уважение к своим идеям». Президент RN Жордан Барделля также в восторге: «Это элементарное уважение к миллионам наших сторонников, справедливая пропорция в распределении полномочий».

Слева, напротив, звучат слова тревоги. Социалисты и «экологи» обвиняют президентский лагерь в том, что он «сломал республиканский фронт», позволив RN вернуться в руководство парламентом.

«В 2024 году республиканский фронт еще держался. Нарушить это обязательство сегодня — значит предать доверие избирателей»,— заявили депутаты «Зеленых».

Но эти обвинения звучат все менее убедительно. Разрушение негласного союза против Ле Пен стало фактом: в условиях нового баланса сил именно голоса части макронистов помогли RN добиться должностей, ранее для него закрытых. Очевидно, что политический ландшафт меняется. Возвращение RN в парламентское руководство совпало с публикацией свежих опросов. Согласно исследованию Ifop-Fiducial для L’Opinion и Sud Radio, проведенному 24–25 сентября, крайне правые с легкостью занимают первое место в гипотетическом первом туре президентских выборов 2027 года.

Речь идет о впечатляющих результатах — от 33% до 35% голосов — независимо от того, возглавляет список сама Марин Ле Пен или Жордан Барделля. В ряде сценариев Барделля даже обходит свою наставницу на один-два пункта.

Кандидаты «центрального блока» выглядят гораздо скромнее. Эдуар Филипп, бывший премьер-министр и лидер партии «Горизонты» (Horizons), набирает от 16% до 19% и остается единственным из «наследников Макрона», способным теоретически выйти во второй тур. Габриэль Атталь, Жеральд Дарманен или Франсуа Байру в опросах колеблются между 3% и 10% — это слишком мало для серьезной конкуренции. Таким образом, «Национальное объединение» выходит на уровень, вдвое превосходящий показатели ближайших соперников.

На левом фланге растут акции социал-демократа Рафаэля Глюксмана: его результат оценивается в 14–16%, что дает ему шанс обойти даже патентованного левака Жан-Люка Меланшона, застрявшего на уровне 12–13%. Но и в случае выхода Глюксмана во второй тур его соперником окажется крайне правый: Барделля или Ле Пен. И вот тут возникает вопрос, сработает ли снова так называемый республиканский барьер, выстроенный всеми партиями от крайне левых до центра и умеренных правых, чтобы остановить лепенистов? Левые теперь не готовы примириться с правыми хотя бы ради временной общей цели, правые возмущены левой демагогией и их уступками исламистам.

Если бы президентские выборы состоялись завтра, «Национальное объединение» без труда прошло бы в финал.

И уже неважно, кто будет представлять партию — Ле Пен, чье участие зависит от исхода судебных процедур, которые должны подтвердить запрет на ее избрание или отложить его до исхода апелляции, или Барделля, ставший ее полноправным преемником. В обоих случаях RN оказывается недосягаемым лидером. Символическое возвращение вице-спикерских кресел в ассамблее лишь подтверждает эту тенденцию. Партия Марин Ле Пен закрепляет свое присутствие не только в социологических замерах, но и в институциональной жизни.

И хотя до 2027 года остается полтора года, основные контуры будущей президентской кампании уже видны: крайне правые, подкрепленные парламентскими успехами, идут на выборы фаворитами, тогда как центристский лагерь вынужден бороться за место в финале, а левая оппозиция — за право вернуть себе хотя бы часть политического влияния.

Алексей Тарханов