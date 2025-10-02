«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Сине-гранатовые уступили действующему обладателю кубка чемпионов, французскому клубу «Пари-Сен-Жермен» со счетом 1:2. Это случилось во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. За развитием событий в столице Каталонии, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Барселона» и ПСЖ выдали шикарный матч. Гол сине-гранатовых в исполнении Феррана Торреса на 19-й минуте еще раз показал, насколько креативной может быть команда Ханса-Дитера Флика.

На 38-й минуте парижане после быстрой контратаки счет сравняли. Только в нашей стране это увидели далеко не все, так как пользователи сервиса Okko, где шла трансляция, столкнулись с техническими сбоями. Онлайн-кинотеатр не загружался у тысяч болельщиков. А если учесть, что у Okko эксклюзивные права на показ турнира, то альтернативные варианты можно было найти только на пиратских сайтах. Проблему устранили, когда второй тайм был уже в самом разгаре, и к счастью, развязка громкого противостояния была доступна всем. Только вот она не понравилась поклонникам каталонского клуба.

Финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ со счетом 2:1, хотя букмекеры считали каталонцев безоговорочными фаворитами. Так что победу парижан в гостях смело можно назвать неожиданностью, причем среди матчей, проходивших 1 октября, не единственной. Например, «Монако» разошелся миром с «Манчестер Сити» (2:2). Кроме того, снова обратил на себя внимание азербайджанский «Карабах», который обыграл в Баку «Копенгаген» (2:0).

В двух матчах Лиги чемпионов «Карабах» набрал 6 очков. Клуб из Агдама, несмотря на скромную стоимость состава в €25 млн, может показывать результат, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Если говорить о "Карабахе", то он и в предыдущих своих выступлениях в Лиге чемпионов, давал понять, что легионеры, которые определяют игру этой команды, способны преподносить сюрпризы. У команды есть желание, воля, и мастерство для того, чтобы соперники к ним как минимум относились с уважением. В общем, особенно в первых турах отбора, мы можем наблюдать удивительные результаты».

Кроме «Карабаха» без потерь в Лиге чемпионов идут пока только пять команд: это «Бавария», «Реал», ПСЖ, «Интер» и «Арсенал».

Владимир Осипов