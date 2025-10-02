Конституционный суд поддержал добросовестных покупателей жилья в Крыму

Конституционный суд РФ (КС РФ) вынес постановление по делу гражданки Инны Кокойло, которая оспаривала национализацию своей квартиры в крымской Ялте. КС РФ встал на сторону добросовестных покупателей и отправил дело на новое рассмотрение.

Этой весной Инна Кокойло подала жалобу в КС РФ с целью оспорить изъятие приобретенной на вторичном рынке квартиры в Крыму в пользу государства. Сделка была заключена в июне 2022 года, однако через девять месяцев продавец был включен Антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной, а именно Украиной. В результате имущество продавца, в том числе отчужденное и имеющее нового собственника, было взыскано в госсобственность.

Нижестоящие суды, а также Верховный суд РФ отказали Инне Кокойло в оспаривании изъятия ее имущества. Закон об изъятии имущества у лиц из перечня лиц, связанных с недружественной страной, был принят уже после сделки, и покупатель никак не мог знать наперед о принятии такого документа и тем более внесении продавца в такой список, поясняла адвокат госпожи Кокойло Анна Минушкина. Юристы предупреждали, что такая практика подвергает рискам покупателей, приобретавших жилье у людей, имеющих украинские корни.

Анна Минушкина подчеркнула, что, признавая нормы крымского законодательства соответствующими Конституции РФ, КС РФ дал важное конституционное истолкование, согласно которому не может прекращаться право собственности граждан, добросовестно приобретших имущество, если после совершения сделки продавец жилого помещения был признан недружественным лицом. Таким образом, основная идея постановления КС РФ и основное его значение для дальнейшей практики заключается в том, что при рассмотрении похожих споров судам недопустимо подходить к ним формально, они должны выяснять добросовестность покупателей, у которых изъято имущество.

Дарья Андрианова