Ad Marginem оштрафовали на 800 тыс. руб. за пропаганду запрещенного «движения ЛГБТ»

Басманный суд Москвы оштрафовал российское издательство Ad Marginem на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает «РИА Новости».

В связи с чем было оштрафовано издание — агентство не сообщает. В мае Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Подписные издания» за продажу трех книг Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг. В них суд также усмотрел признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Полина Мотызлевская