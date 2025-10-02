Махачкалинский торговый порт увеличил объем перевалки зерна на 15%

В третьем квартале 2025 года Махачкалинский морской торговый порт увеличил объем перевалки зерновых культур на 14,9%. С июля по сентябрь портовики отгрузили 151 тыс. т зерна, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Фото: пресс-служба Махачкалинского торгового порта

По информации предприятия, объемы перевалки увеличивались ежемесячно: в июле было перевалено 47 тыс. т, в августе — 50 тыс. т (рост составил 6,4%), а в сентябре — 54 тыс. тонн (увеличение на 8%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что строительство подъездной дороги к Махачкалинскому торговому порту от автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, протяженностью 6,2 км, завершат в декабре 2026 года.

Наталья Белоштейн