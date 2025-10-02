УФАС нашло нарушение при закупке оборудования для «ОДК-Сатурн»

Ярославское межрегиональное УФАС признало АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», в которое входит «ОДК-Сатурн», виновным в нарушении закона о закупках. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Фото: Ярославское межрегиональное УФАС России

Ранее ООО «Робел» пожаловалось в ведомство на действия обществ при проведении закрытого конкурса на крупную поставку высокоточного оборудования. Организация посчитала, что в документации на поставку координатно-измерительной машины портального типа для нужд ПАО «ОДК-Сатурн» не было надлежащих разъяснений.

В ходе проверки антимонопольный орган установил факт предоставления неполных разъяснений технического задания, что, по мнению ведомства, лишило потенциального поставщика возможности участвовать в торгах.

УФАС выдало организатору торгов — АО «ОДК» — предписание об устранении нарушений, а материалы передало для рассмотрения вопроса о возбуждении дела. Однако АО «ОДК» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его.

«В результате всестороннего рассмотрения материалов дела Второй апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения Ярославского межрегионального УФАС»,— сообщили в УФАС.

ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий Ярославской области. Компания выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.

Алла Чижова