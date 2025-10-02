Самозанятые берут здоровье в свои руки

С января самозанятые смогут добровольно оформить страхование на случай болезни или травмы. Размер выплаты за месяц такого «больничного» может составить 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. в зависимости от страхового взноса. По данным газеты «Ведомости», разработанный Министерством труда законопроект получил поддержку кабмина, он может затронуть 14 млн россиян. Продлится эксперимент три года. Размер пособия будет зависеть от стажа и длительности периода взносов. Есть два варианта: 1,34 тыс. руб. и 1,92 тыс. руб. в месяц. Полная страховая сумма будет выплачиваться при стаже более восьми лет.

Инициатива обеспечит баланс между независимостью самозанятых и их правом на соцзащиту, полагает гендиректор платформы «РокетВорк» и глава Евразийской ассоциации самозанятости и предпринимательства Анастасия Ускова: «Количество зарегистрированных самозанятых — около 14 млн., из них 2 млн. — в столице. И все они хотят пенсию, отпуск, что противоречит их сути микропредпринимателя.

Это связано с тем, что большинство самозанятых — "синие воротнички", которые были и остаются физлицами. Они привыкли, что государство их лечит и жалеет. Если мы говорим о том, что это начальный этап предпринимательства, то, конечно, самозанятые должны иметь отдельный от работодателя, который платит налоги, способ социального обслуживания. Было бы правильно заменить коммерческими продуктами, которые не так уж дорого стоят, все то, что дает государство. Самозанятость — это все-таки некое предпринимательство и работа на себя».

Предполагается, что страховщик выплатит сумму пособия в течение десяти рабочих дней после того, как самозанятый закроет у врача листок нетрудоспособности. Взносы должны быть постоянными, если хотя бы один месяц будет пропущен, договор со страховой компанией автоматически будет считаться прекращенным. Оплачиваемый 30-дневный отпуск по болезни можно взять один раз в год, объясняет генеральный деректор сервиса для автоматизации работы с внештатниками Qugo Елена Усачева: «Самозанятые оплачивают в федеральный бюджет 6%, если получают доход от юридического лица и 4% — от физического. При этом государством для всех граждан предусмотрена возможность получать социальную пенсию и пользоваться ОМС. Россиянин всегда может обратиться за медицинской помощью.

В приложении "Мой налог" появилась возможность заключить договор добровольного страхования с Социальным фондом России. Суммы, о которых идет речь, 30 тыс. руб. и 50 тыс. руб. в год. Все понимают, что в настоящий момент больничных для самозанятых не предусмотрено, у данной категории нет понятия "работа", а есть "заказ", который он выполняет. И если заказов нет, то он теряет заработки и не получает ничего дополнительного. Конечно, некоторым самозанятым хотелось бы иметь возможность получать выплаты в случае нетрудоспособности. При желании такие вещи можно решать добровольным медицинским страхованием».

Налог на профессиональный доход появился в 2019-м. По данным ФНС, в 2024 году самозанятые пополнили казну на 100 млрд руб. В 2023-м их налоговые отчисления составили немногим более 63 млрд руб.

Станислав Крючков