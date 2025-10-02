Более 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году

706 тыс. россиян смогут разом получить свои пенсионные накопления в 2026 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2026-2028 годы.

Средняя сумма выплат по всей России составит около 68 тыс. руб. Эти деньги копились в 2002-2013 годах, с 2014 года на них действует «заморозка», при которой все отчисления переводятся только на страховую пенсию.

Накопления по заявлению смогут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Единовременно все средства смогут получить граждане РФ, чей расчетный размер накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, средства можно снять разом, только если расчетный размер накопительной части не превышает установленный порог. В 2025 году он составляет 412 тыс. руб. В следующем году он может подняться до 440 тыс. руб., считает старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

В 2027 году средний размер единовременной выплаты составит 119 тыс. руб., в 2028 году — 114 тыс. руб., следует из проекта бюджета СФР.