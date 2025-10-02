Московский классический балет открыл гастроли в Самаре показом исторической драмы

В среду, 1 октября, в Самаре начались гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. На сцене театра оперы и балета артисты показали спектакль «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. Жанр постановки ее создатели определили как историческую драму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Спектакль «Спартак» считается классикой балета. Наталия Касаткина и Владимир Василев, лично знавшие Арама Хачатуряна, поставили спектакль в 2003 году к 100-летию композитора. Постановка наполовину состоит из музыки, которая ранее не исполнялась.

Концепция спектакля в версии Касаткиной и Василева полностью переосмыслена. Спартак в их версии, не только гладиатор, поднявший восстание рабов, но и идеалист, который мечтает о том, чтобы каждый человек победил раба внутри себя. Для спектакля были созданы шесть т уникальных декораций, сшиты 300 костюмов. Также в постановке использованы приемы римского боя, которому исполнителей обучал постановщик трюков в кино Александр Малышев.

Гастроли московского театра продолжатся 2 октября: публика увидит спектакль «Сотворение мира» (16+) на музыку Андрея Петрова. 3 октября ожидается вечер одноактных балетов «Весна священная» (композитор — Игорь Стравинский) и «Петербургские сумерки» (12+) на музыку Петра Чайковского. Гастроли завершатся 4 октября спектаклями «Золушка» (0+), композитором которого выступил Сергей Прокофьев, и «Дама с камелиями» (12+) на музыку Джузеппе Верди.

Георгий Портнов