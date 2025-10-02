Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков в RuStore

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 рейтинга лучших мобильных банков для физлиц по оценкам пользователей в магазине приложений RuStore (7 место). Исследование подготовили эксперты портала Brobank.ru на основании оценок и отзывов пользователей банковских мобильных приложений.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В исследовании анализировались данные по приложениям крупнейших банков из Топ-150 по активам (на 01.07.2025 г.) в сентябре 2025 года – итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.

Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте Банка Уралсиб.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

