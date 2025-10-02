FT: российские ракеты стали лучше уклоняться от украинской ПВО
Россия модернизировала свои баллистические ракеты, что позволило им значительно эффективнее преодолевать украинские системы противоракетной обороны. Об этом со ссылкой на западные дипломатические источники и украинских чиновников сообщает британская Financial Times (FT).
Ракетный комплекс «Искандер-М»
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Ключевым изменением стала тактика применения: теперь ракеты «Кинжал» и «Искандер-М» следуют не по типичной для них траектории на всем протяжении полета, а на финальном участке резко отклоняются, переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «сбивают с толку и обходят» ракеты Patriot. Первым признаком повышения их эффективности стало резкое падение уровня перехвата украинских систем ПВО с 37% в августе до 6% в сентябре, согласно проанализированным данным.
По мнению западных аналитиков, эта модернизация, вероятно, обусловлена корректировкой программного обеспечения, что позволило добиться результата без дорогостоящих изменений аппаратной части. На практике это привело к тому, что ударам, в частности, подверглись как минимум четыре завода по производству беспилотников в районе Киева, что подтверждают местные чиновники.