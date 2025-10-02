Чернецкий предложил государству выкупать квартиры у девелоперов и сдавать аренду

Первый заместитель председателя свердловского заксобрания и вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий предложил государству заняться сдачей квартир в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Меня лет 15 мучает идея, может, фантастическая, но я считаю, что государство должно сделать решительный шаг. У нас скапливается большое количество нереализованного жилья. Я бы на месте государства принял революционное решение – создать долгосрочный продукт по кредитованию, выкупить излишки жилья у застройщиков, которые не реализованы и сформировать нормальный рынок арендного жилья. По крайней мере зачатки такого рынка могли быть созданы через создание управляющих компаний. Одним словом, нам нужно переходить на значительный процент арендного жилья»,— заявил он на форуме 100+ TechnoBuild.

По словам господина Чернецкого, много лет назад были заявлены приоритеты по формированию рынка арендного жилья в государстве. «Я понимаю, что на сегодняшний день эта идея выглядит утопической, но делать это придется когда-то. Можно это делать мелкими шажочками через деятельность каждой коммерческой структуры, а можно этот вопрос решить на государственном уровне»,— добавил Аркадий Чернецкий.

«Поддерживаем такое»,— заявил из зала генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. «Это невозможно. И в силу денежно-кредитной политики и культурной традиции – у нас нет арендного жилья ни в головах, ни в кошельках»,— выступил с другой позицией президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. По его мнению, для государства это будет еще дороже, чем льготная ипотека, и лучше вернуть ее.

«Мы помним: много лет после ВОВ мы обеспечивали ветеранов жильем. У нас тысячи ветеранов СВО – надо их всех обеспечить жильем, и мы решим проблему перепроизводства квартир»,— вышел с иным предложением руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Мария Игнатова