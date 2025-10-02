Нижегородца приговорили к 11 годам за участие в террористической организации

Второй Западный окружной военный суд приговорил нижегородца Илью Пушкова (внесен в перечень террористов) к 11 годам лишения свободы за оправдание терроризма и участие в «Исламском государстве» (организация признана террористической и запрещена в России).

По данным ТАСС, также осужденного оштрафовали на 100 тыс. руб. Первые три года он проведет в тюрьме, после чего отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Обвинение просило для нижегородца, присягнувшего на верность террористический организации, наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Андрей Репин