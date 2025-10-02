Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Афганцы празднуют возвращение интернета

Жители Афганистана вышли на улицы, чтобы отпраздновать восстановление доступа к интернету, который власти страны отключили примерно на двое суток. Об этом сообщает BBC. О восстановлении доступа сообщают местные репортеры, сервис мониторинга сети Netblocks также отметил «частичное восстановление» интернета. Сообщается, что в Кабуле для празднования на улицы вышли сотни человек. «Все счастливы, держат в руках мобильные телефоны и говорят с близкими»,— цитирует BBC одного из афганцев.

Фото: Sayed Hassib / Reuters

30 сентября стало известно, что на всей территории Афганистана пропал доступ к интернету. Ранее движение «Талибан», которое находится у власти в стране с 2021 года, объясняло отключение интернета в одной из провинций «предотвращением безнравственности». Полное отключение интернета в стране правительство никак не прокомментировало. Источники BBC, близкие к правительству Афганистана, сообщили, что доступ к интернету был восстановлен по личному распоряжению премьер-министра Хасана Ахунда.

Сообщалось, что после отключения интернета в Афганистане закрылись банки, опустели торговые центры и магазины, перестали работать службы доставки, прекратилось авиасообщение и т. д. ООН заявила, что отключение интернета почти полностью отрезало страну от внешнего мира и это может «нанести значительный ущерб афганцам, в частности поставив под угрозу экономическую стабильность и обострив один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире».

Яна Рождественская

Основной закон Афганистана

Первые городские поселения на территории Афганистана стали появляться около 3000 г. до н. э. Тогда регион заселили представители индо-иранских этнических групп.

Фото: Reuters

С VI века до н.э. и до начала Средневековья контроль над территорией Афганистана переходил от одного государства к другому. Среди них были персидские и индийские империи, эллинистические государства. Некоторое время Афганистан находился под властью племен скифов и гуннов

Фото: Reuters

Около 650 г. н.э. началось арабское вторжение в Афганистан. Арабы принесли в регион ислам, однако он распространился по всей территории Афганистана лишь в IX веке, когда была завоевана восточная часть страны

Фото: wikipedia.org

До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана

Фото: wikimedia.org

Фото: Reuters

В ходе второй англо-афганской войны (1878—1881 гг.) страна потеряла свою независимость, и на ее территории был установлен марионеточный режим

Фото: Reuters

После Третьей англо-афганской войны 1919 года, окончившейся поражением британцев, Афганистан провозгласил независимость

Фото: Reuters

С 1933 года королем страны становится Мухаммед Захир Шах. Он объявил о нейтралитете страны во время Второй мировой войны, наладил отношения с СССР и США

Фото: Reuters

В 1973 году в Королевстве Афганистан произошел переворот под предводительством бывшего премьера страны Мухаммеда Дауда. Страна была провозглашена республикой

Фото: Reuters

Дауд изгнал из Афганистана советских военных и политических советников и начал реформы, но в 1978 году в результате военного переворота был убит. К власти пришел генсек марксистской Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммед Тараки

Фото: Reuters

Ошибки проводимой партией политики «революционного нетерпения» привели к массовому недовольству режимом и росту вооруженного сопротивления. В стране начались восстания исламистов, в 1978 году переросшие в гражданскую войну

Фото: Reuters

Противостояние в высших эшелонах власти привело к убийству Тараки. Приход к власти Хафизуллы Амина и начало репрессий в стране не устроили власти СССР. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, спецназовцы штурмовали дворец Амина и убили его

Фото: Reuters

До 1989 года советские войска проводили военную операцию на территории Афганистана против моджахедов, которых политически и финансово поддерживали государства НАТО и богатые исламские страны

Фото: Reuters

В результате войны погибли 15 тыс. советских военнослужащих. После вывода войск СССР гражданская война в Афганистане продолжалась до 1992 года и окончилась победой моджахедов. Борьба между различными группировками продолжилась

Фото: Reuters

В 1994 году среди пуштунов зародилось радикальное движение «Талибан». В 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили основание Исламского Эмирата Афганистан

Фото: Reuters

«Талибан» продолжил введение в Афганистане норм фундаментального ислама. В то же время на севере страны противники талибов основали военное движение «Северный альянс» и фактически независимое государство

Фото: Reuters

После терактов 11 сентября 2001 года власти США при поддержке стран НАТО приняли решение о вторжении в Афганистан с целью борьбы с талибами, укрывшими у себя Усаму бен Ладена. Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В 2004 году была принята конституция Афганистана, тогда же прошли президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай (На фото)

Фото: Reuters

В 2005 году был впервые созван парламент страны. Коалиция начала постепенный вывод войск из Афганистана. В 2011 году было официально объявлено о начале вывода американского контингента из страны. Окончательный вывод войск США запланирован на конец 2014 года

Фото: Reuters

