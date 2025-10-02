Афганцы празднуют возвращение интернета

Жители Афганистана вышли на улицы, чтобы отпраздновать восстановление доступа к интернету, который власти страны отключили примерно на двое суток. Об этом сообщает BBC. О восстановлении доступа сообщают местные репортеры, сервис мониторинга сети Netblocks также отметил «частичное восстановление» интернета. Сообщается, что в Кабуле для празднования на улицы вышли сотни человек. «Все счастливы, держат в руках мобильные телефоны и говорят с близкими»,— цитирует BBC одного из афганцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sayed Hassib / Reuters Фото: Sayed Hassib / Reuters

30 сентября стало известно, что на всей территории Афганистана пропал доступ к интернету. Ранее движение «Талибан», которое находится у власти в стране с 2021 года, объясняло отключение интернета в одной из провинций «предотвращением безнравственности». Полное отключение интернета в стране правительство никак не прокомментировало. Источники BBC, близкие к правительству Афганистана, сообщили, что доступ к интернету был восстановлен по личному распоряжению премьер-министра Хасана Ахунда.

Сообщалось, что после отключения интернета в Афганистане закрылись банки, опустели торговые центры и магазины, перестали работать службы доставки, прекратилось авиасообщение и т. д. ООН заявила, что отключение интернета почти полностью отрезало страну от внешнего мира и это может «нанести значительный ущерб афганцам, в частности поставив под угрозу экономическую стабильность и обострив один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире».

Яна Рождественская