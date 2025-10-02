Тимуру Иванову набежали проценты

ПСБ увеличил сумму иска в рамках банкротного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова исходя из набежавших на кредит процентов. Теперь она составляет 227 млн 956 тыс. 357 руб. 69 коп. Решение арбитраж не принял, дав заключенному в СИЗО «Лефортово» чиновнику время на подготовку к разбирательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Об увеличении исковой суммы заявил представитель банка на заседании Арбитражного суда города Москвы по делу о банкротстве экс-замминистра обороны. «Сумма увеличена на 7 млн руб.»,— сказал юрист. Ранее, в июне 2025 года, заявленное требование по иску составляло чуть более 220 млн руб.

Иск связан с невыплатой господином Ивановым кредита в 175 млн руб., который он взял в ПСБ на покупку дома с землей в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» (городской округ Одинцово) под залог своей квартиры на Поварской улице в Москве. Он не смог обслуживать заем после ареста в апреле 2024 года, и сумма долга составила более 220 млн руб.

От господина Иванова в арбитраж поступило ходатайство об отложении заседания, поскольку он не смог заверить нотариальную доверенность на участие его адвоката в процессе. В свою очередь, представители ПСБ заявили, что это лишь затягивает дело, потому что доверенность господин Иванов мог заверить и у начальника СИЗО. В связи с этим юристы кредитора настаивали на том, чтобы процесс не откладывали.

В ходе заседания судья Рамиль Мухамедзанов сообщил, что так и не получил ни от ФСИН, ни от администрации СИЗО ответ относительно местонахождения должника.

Однако представители истца — банка ПСБ — считают, что Тимур Иванов извещен, так как знал о месте и времени слушания, раз прислал суду ходатайство о переносе процесса.

«Он сам пишет, что извещен об этом деле, но не имеет возможности выдать доверенность» — такой аргумент привел один из юристов ПСБ.

Напомним, что Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска к господину Иванову просит обратить в доход государства дом площадью 799,7 кв. м в Раздорах стоимостью 31,9 млн руб. и квартиру в 317 «квадратов» у здания Верховного суда России кадастровой стоимостью 115,9 млн руб. Слушание по иску в Пресненском суде Москвы назначены на 6 ноября. Арбитражный судья отложил слушание на 11 ноября.

Квартира на Поварской между тем уже изъята у Тимура Иванова Мосгорсудом в рамках приговора по первому делу (экс-замминистра также инкриминируют получение взяток), которое завершилось для него 13-летним сроком. В приговоре речь шла о растрате на сумму более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц».

Мария Локотецкая