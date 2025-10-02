Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мария Черникова назначена и.о. замглавы минобрнауки Нижегородской области

Исполняющим обязанности заместителя министра образования и науки Нижегородской области назначена Мария Черникова. Она вступила в должность 1 октября, сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Мария Черникова работает в сфере образования с 1997 года. Начинала с должности учителя русского языка и литературы, затем трудилась в управлении образования Московского района Нижнего Новгорода и в управлении контроля и надзора в сфере образования. Последние пять с половиной лет занимала должность начальника управления образования Сормовского района. В новой должности Мария Черникова будет курировать вопросы общего образования, юридическое сопровождение деятельности министерства, развитие кадрового потенциала и обеспечение безопасности в сфере образования.

Ранее у нижегородского министра образования и науки Михаила Пучкова было три заместителя: Марина Зобкова, Елена Перенкова и Любовь Широкова.

Елена Ковалева